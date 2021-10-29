«Российский хакер» экстрадирован из Южной Кореи в США

Россиянин Владимир Дунаев экстрадирован Южной Кореей, ему грозит до 60 лет за киберпреступления, сообщил минюст США.

Минюст США сообщил, что Дунаева экстрадировали в Северный округ Огайо. Сообщается, что «проживающий в Якутском регионе РФ и юго-восточной Азии российский житель сегодня предстал перед федеральным судом». Дунаева судят за «предполагаемые деяния в составе транснациональной киберпреступной группировки»

Россиянина обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. Эта программа, как утверждают власти США, заразила миллионы компьютеров по всему миру, передает РИА «Новости».

Первый заместитель генпрокурора США Лиза Монако сообщила, что «это уже второй за последние месяцы арест иностранного гражданина по делу Trickbot за рубежом». Замглавы ФБР Пол Эббейт обещал преследовать киберпреступников по всему миру.

По делу о Trickbot проходят шесть россиян и житель Украины, говорится в документах суда. Двое названы по именам – Дунаев и Алла Витте. Витте была арестована в Майами, при этом в некоторых документах указывается, что она является гражданкой Латвии. Дунаеву грозит до 60 лет тюрьмы, Витте – до 30 лет. Остальные россияне находятся на свободе, предположительно, в России. Власти США утверждают, что хакеры действовали в России, Белоруссии, на Украине и в Суринаме.

Напомним, МИД обвинил США в охоте за гражданами РФ по всему миру. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.