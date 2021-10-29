 

Оперштаб ответил операторам на просьбу разрешить работу салонов связи в Москве

29.10.2021, 0:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыС 28 октября по 7 ноября салоны сотовой связи в Москве могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Оперштаб отметил, что «салонам сотовой связи работать не запрещено». Однако «доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен». Указывается, что им разрешено «продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Оперштаб пояснил, что «ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией», передает РИА «Новости».

Напомним, компания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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