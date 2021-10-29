 

Прокуратура открыла дело по факту обстрела оккупантами Трехизбенки Луганской области

29.10.2021, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Производство открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

“Вечером 27 октября незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли село Трехизбенка Счастьинского района Луганской области. В результате открытия огня повреждены пять жилых домов, одно гаражное помещение, а также линия электропередач, являющаяся гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права – ст. 52 дополнительного протокола I к Женевской конвенции 1949 года и ст. 25 раздела I части II Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев стороной незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Рост числа случаев COVID-19 вынуждает страны восстанавливать ограничения

11.11 / Hyundai представил обновленный Kona Electric

12.10 / Эксперт пояснила, почему никто не может догнать TikTok

14.02 / Сборная РФ по хоккею досрочно выиграла Евротур

19.02 / Россия оценила решение США отозвать заявление о восстановлении санкций против Ирана

10.07 / В США выразили надежду на готовность Словении бороться с «влиянием» РФ и КНР

15.05 / США собрались перебросить в Японию высотные беспилотники Triton

30.07 / Лукашенко заявил, что цель санкций Запада – оставить белорусов без пенсий и зарплат

30.05 / В Индии во время свадьбы умерла невеста. Замуж выдали ее сестру

29.09 / Макрон потребовал от РФ разъяснений по «отравлению» Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика