Прокуратура открыла дело по факту обстрела оккупантами Трехизбенки Луганской области

Производство открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

“Вечером 27 октября незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли село Трехизбенка Счастьинского района Луганской области. В результате открытия огня повреждены пять жилых домов, одно гаражное помещение, а также линия электропередач, являющаяся гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права”, – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора заявили, что действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права – ст. 52 дополнительного протокола I к Женевской конвенции 1949 года и ст. 25 раздела I части II Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев стороной незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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