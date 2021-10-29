 

Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми

29.10.2021, 0:14, Новости дня
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По его словам, “торговля людьми организована непосредственно семьей Лукашенко с третьими странами с помощью коммерческих рейсов и организованных туров”.

В то же время Бон не назвал конкретных имен.  

Он отметил, что Лукашенко хочет “заманить ЕС в ловушку”, говоря потом, что это страны Евросоюза якобы не хотят принимать мигрантов и “плохо с ними обращаются”, нарушая свои принципы.

Цель Минска – “ослабление и разделение Европейского союза”, подчеркнул Бон.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”. Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши. В связи с миграционным кризисом, контроль на границе с Польшей усилила Германия.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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