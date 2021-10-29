В ЦИК Украины сообщили, что выборы 31 октября состоятся независимо от того, в какой зоне карантина находится регион

“Состоятся ли выборы, если область в “красной” зоне? В это воскресенье выборы пройдут во всех запланированных округах независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно. Не забудьте паспорт, маску, антисептик и личную ручку, соблюдать дистанцию”, – говорится в сообщении.

Люди, которые будут плохо себя чувствовать, смогут проголосовать в отдельной кабинке.

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Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

ЦИК 1 октября завершил регистрацию кандидатов в двух округах. Всего в этих округах зарегистрировано 45 кандидатов в нардепы – 31 человек выдвинут политическими партиями и 14 самовыдвиженцев. В ЦИК было подано 74 заявления о регистрации, на 29 из них комиссия ответила отказом.

Внеочередные выборы мэра Харькова тоже пройдут 31 октября в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в “красную” зону карантина перешли восемь областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября). Еще семь – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская – станут “красными” с 30 октября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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