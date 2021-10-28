 

Посол указал на дискриминационный подход Франции к «Спутнику V»

28.10.2021, 23:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтказ Франции считать вакцинированными дипломатов, привитых российским препаратом «Спутник V», является дискриминацией, сообщил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

На встрече в Люксембургском дворце с французской общественной ассоциацией «Пассаж» Мешков отметил, что ситуация с коронавирусом «должна была бы сплотить» государства для «поиска совместного ответа», но «вместо этого разразились споры по поводу признания или непризнания разных вакцин». В результате, как указал посол, «заложниками стали простые люди, пострадала экономика и культурные связи».

Мешков подчеркнул, что в РФ «всему дипломатическому корпусу, вне зависимости от того, какими вакцинами сотрудники прививались», выдали санитарные пропуска, предложили бесплатные вакцины, которыми «многие воспользовались». Однако во Франции «привитые «Спутником V» считаются невакцинированными». «Что это, если не дискриминационный подход?» – приводит его слова ТАСС.

В рамках режима санитарных пропусков при посещении общественных мест во Франции пропуска выдают только тем, кто вакцинирован препаратами, которые зарегистрированы на территории ЕС.

При этом Мешков напомнил, что «в конце ноября во Франции пройдут крупные международные мероприятия, в том числе в атомной сфере». Он выразил надежду, что будут заключены «интересные российско-французские контракты», передает РИА «Новости» со ссылкой на Passage.

«Вижу, что в последующие месяцы придется объяснять, что РФ не намерена вмешиваться в выборы во Франции. Это выбор французского народа, кто будет президентом Франции. А мы будем готовы работать с тем президентом, которого выберет французский народ», – сообщил посол.

Напомним, Франция не пустила российских фигуристов на юниорский Гран-при из-за ограничений, связанных с коронавирусом. МИД заявлял о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами.



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