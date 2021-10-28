 

Собчак рассказала, что зарабатывает в год около 4 млн долларов

28.10.2021, 23:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыТелеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что в год зарабатывает «порядка четырех с чем-то миллионов долларов».

В YouTube-шоу «Есть вопросики» с Идой Галич Собчак заявила, что ее супруг Константин Богомолов – худрук государственного Театра на Малой Бронной, а потому она не может умалчивать о своих средствах, ведь Богомолов является госслужащим и обязан декларировать доходы.

Собчак при этом назвала себя «самой богатой женой чиновника». По ее словам, она «испортила малину», ведь прежде у чиновников было принято регистрировать свои финансы на жен. Телеведущая заявила: «Мой заработок – это сумма порядка четырёх с чем-то миллионов долларов в год. В месяц – пока нет, но мы стремимся». То есть Собчак в год зарабатывает примерно 280 млн рублей, а в месяц – 23 млн, пишет «Московский комсомолец».

Она заявила, что в их семье главным является супруг, а себя назвала почти идеальной женой, хотя готовить не умеет, а убираться не любит. При этом, как призналась Собчак, она каждый день на кого-то кричит – например, на своего водителя: «Почему не встаете там, где удобный сход на асфальт? Почему я должна обходить и ждать, как вы от газона отъедете?».

Напомним, данные декларации Богомолова свидетельствуют, что в 2020 году телеведущая Ксения Собчак заработала на 26,9 млн рублей больше, чем в 2019 году –  212,7 млн рублей против 185,8 млн рублей годом ранее.



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