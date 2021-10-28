Зеленский намекнул на благодарность УПА за «освобождение» Украины от нацистов

Президент Владимир Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА.

Как сообщил Зеленский, «нацисты были изгнаны» 77 лет назад силами Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов. При этом Зеленский не стал озвучивать, о фронтах какой армии идет речь. Он отметил, что Украину освобождали «с помощью партизан, подпольщиков, участников национально-освободительного движения, движения сопротивления», а также «всех, кто сражался с врагом на фронте и в тылу». Следует отметить, что УПА украинским фронтам Красной Армии не помогала, а воевала с ними.

По словам Зеленского, «истинную свободу и независимость Украина обрела только в 1991-м», но страна «будет всегда поклоняться подвигу всех и чтить память обо всех, кто защищал и защитил ее от нацизма», пишет «Страна.ua».

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия» – боевое крыло «Организации украинских националистов*» Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.