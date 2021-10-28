В Британии обнаружили руины завода, построенного 850 лет назад

Во время археологических раскопок на территории Фаунтинского аббатства (Великобритания, Северный Йоркшир) ученые случайно обнаружили остатки средневекового производства. Позже выяснилось, что это был кожевенный завод, построенный примерно 850 лет назад.

Ранее историки никак не могли пояснить, почему посреди аббатства расположилась свободная полоса земли. Неизвестно было, как она использовалась, тогда как вокруг была достаточно плотная застройка.

Теперь найдены руины, которые позволяют утверждать, что на данном участке стояли два больших каменных сооружения. Ширина зданий составляла приблизительно по 16 метров. Ученые полагают, что кожевенный завод постоянно работал не менее десяти лет.