“Будем объединяться”. Разумков намекнул, что будет создавать политическую партию

“Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей – и в парламенте – к тому, что есть те обещания, которых от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей – даже не рейтинг, а доверие – не падало”, – сказал Разумков.

У нардепа спросили, идет речь о парламентской группе или о создании политической силы.

“Думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям”, – ответил Разумков.

По его словам, в настоящее время многие люди ему доверяют и поддерживают его.

“Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будем двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен”, – резюмировал Разумков.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. “За” проголосовали 284 нардепа, 215 из них предоставила фракция “Слуга народа”.

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом”. Во фракции конфликт с Разумковым именовали “сложной производственной ситуацией”.

Разумков в сентябре заявлял, что в парламенте есть народные депутаты, которых он считает своей командой.

Согласно результатам опроса, проведенного с 14-го по 20 октября Центром Разумкова, экс-спикера Рады на выборах президента готовы поддержать 8,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором. Разумков замкнул пятерку лидеров президентского рейтинга, на первом месте – действующий глава государства Владимир Зеленский (25,7%).

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