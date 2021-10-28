 

Киев переходит в “красную” зону, Facebook сменила название. Главное за день

28.10.2021, 23:20, Новости дня
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Киев переходит в “красную” зону

С 1 ноября Киев переходит в “красную” зону эпидемической опасности.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве с 1 ноября усиливаются карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Общественный транспорт будет работать, но у пассажиров выборочно будут проверять наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей.

Ученики 1–11-х классов будут на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.

Компания Facebook сменила название

С 28 октября компания Facebook сменила название на Meta, но ее корпоративная структура не изменится.

Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом “метавселенную”.

ДТП с Infiniti в Харькове. 16-летнего подростка арестовали

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 16-летнего Николая Харьковского, который подозревается в причастности к смертельному ДТП в Харькове за рулем автомобиля Infiniti.

Адвокат подростка Инна Данилова заявила, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

Швейцария расширила санкции против РФ 

Швейцария 22 октября внесла в санкционный список восьмерых граждан РФ, имевших или имеющих отношение к оккупации украинского Крыма. Их внесли в список “за активную поддержку действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.

Джелялову и братьям Ахтемовым продлили арест

Подконтрольный российским оккупантам “Киевский райсуд Симферополя” 28 октября продлил арест первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову до 23 января 2022 года. Также продлен арест крымским татарам Азизу и Асану Ахтемовым, которые фигурируют в деле о “диверсии” вместе с Джеляловым.

Госстат сообщил о росте реальной зарплаты в Украине

За последние 12 месяцев, по сравнению с сентябрем 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 6,9%. По сравнению с августом 2021 года реальная зарплата выросла на 0,5%.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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