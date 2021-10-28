Синие тени для век и максимум естественного цвета: советы по макияжу для поздней осени

Умение красиво накладывать макияж – это настоящее искусство. Сложно найти женщину, которая бы не знала, что существует дневной и вечерний макияж. Гораздо меньше представительниц прекрасного пола, которые умеют наносить косметику в соответствии с сезоном года. Прислушайтесь к нашим советам по макияжу для поздней осени.

Коричневая помада

Помады красных оттенков уже давно завоевали сердца многих модниц. Коричневая же незаслуженно остается в тени. Пришло время исправить это недоразумение. Осень – это время теплых оттенков. Самые трендовые из них: шоколадные, бежевые, латте, кирпичные, кофейные. Их можно увидеть в новых коллекциях известных косметических брендов.

Подберите подходящий оттенок и карандаш – и вы будете неотразимы! Прежде чем наносить помаду, обязательно используйте базовую основу. Она увеличит стойкость помады и выровняет поверхность. Поверх помады можно нанести небольшое количество блеска. А макияж глаз следует выполнить в более нейтральных тонах.

Темно-синие тени

Одной из самых главных деталей макияжа осеннего периода станут синие тени. Вы можете выбирать любые оттенки – от бледных до самых ярких, насыщенных. Стилисты рекомендуют растушевывать тени по всему подвижному веку до надбровных дуг. Такой макияж преобразит любую женщину, сделав из нее роскошную, таинственную красавицу.

Бронзовые румяна

Забудьте о розовых, оранжевых и персиковых оттенках. Фаворитом осеннего сезона являются естественные цвета, в частности бронзовые румяна. Не стоит наносить их на все лицо. Возьмите мягкую кисть с круглым краем и наносите румяна только на определенные части. Выделите скулы, пройдитесь по переносице, подбородку и шее. А также не забудьте о линии вдоль роста волос. Смелый выбор не только подчеркнет ваши скулы, но и позволит вашему лицу выглядеть более здоровым и загорелым. Бронзовые оттенки румян идут всем без исключения.

Блестящий взгляд

Для придания эффектности вашим глазам используйте перламутровые тени. И совсем необязательно дожидаться для этого особого повода или наступления праздничных дней. К числу модных оттенков можно отнести темно-стальной, серый, коричневый. Вы можете попробовать их все и выбрать наиболее подходящий. С таким макияжем особенно выигрышно будут смотреться губы. Они будут невероятно яркими и чувственными.

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Толстая подводка

Тонкие линии подводки следует забыть на некоторое время. В последнее время популярна толстая черная линия. С помощью туши, карандаша, подводки можно мастерски выделить глаза, сделав их невероятно привлекательными и манящими. Подводить глаза нужно только на нижнем веке. Придайте линии изгиб. А что же с цветом помады для губ? Она может быть либо нейтральной, либо очень яркой. И тот, и другой вариант вам понравится.

Красная помада

Ну куда же без них, даже осенью! Красная помада может быть матовых, глянцевых или перламутровых оттенков. Глаза в таком случае ярко красить не стоит.

В заключение

Если вы хотите, чтобы ваше лицо выглядело ухоженным, а макияж всегда был безупречным, научитесь его тщательно очищать от косметики и загрязнений. Воспользуйтесь для этих целей очищающим молочком, пенкой или гелем.