 

Утром и после душа – ошибка: как пользоваться дезодорантом, чтобы получить максимум пользы

28.10.2021, 23:02, Разное
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Большинству людей кажется, что в нанесении дезодоранта нет особых хитростей. Чаще всего они пользуются антиперспирантом после гигиенических процедур и нередко допускают ошибки при его применении. В результате средство от пота действует слишком слабо, и его эффект быстро исчезает. Британский врач Дон Харпер рассказала о том, как пользоваться дезодорантом, чтобы получить максимум пользы. Ее советами мы поделимся в статье.

Не переусердствуйте

Если вы нанесете на область подмышек слишком много дезодоранта, то это не усилит его эффект, а лишь навредит коже. Избыток средства будет закупоривать поры, что может привести к воспалению потовых желез.

Проведите шариком дезодоранта два раза вверх и два раза вниз по каждой подмышечной впадине. Этого вполне достаточно, чтобы добиться желаемого эффекта.

Многие люди наносят дезодорант ежедневно. Но если вы пользуетесь качественным антиперспирантом, то его достаточно использовать 1-2 раза в неделю. В более частом применении нет необходимости, так как эффект средства сохраняется долго.

Наносите дезодорант вечером

Большинство людей по утрам первым делом наносят дезодорант. Это стало для них неотъемлемой частью утренних гигиенических процедур.

Однако доктор Дон Харпер советует использовать дезодорант перед сном. За ночь средство успеет впитаться в потовые железы, а утром вы смоете его остатки. Это усилит эффективность антиперспиранта.

Если вы хотите, чтобы дезодорант быстрее высох, обдувайте область подмышек холодным воздухом из фена.

Дайте коже высохнуть после душа

Дезодорант не следует наносить сразу после принятия душа. Это не лучшее время для применения антиперспиранта. Пока ваша кожа остается влажной, средство не будет впитываться.

Поэтому после гигиенических процедур нужно хорошо протереть подмышки полотенцем, а затем подождать еще несколько минут. Когда кожа полностью высохнет, нанесите на нее дезодорант.

Заключение

Теперь вы знаете все нюансы применения дезодоранта. Если вы применяете это средство правильно, то оно будет долго сохранять эффект.



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