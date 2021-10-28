 

Проценко подчеркнул отсутствие подавляющих COVID-19 препаратов

28.10.2021, 22:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПока нет препарата, который эффективно подавлял бы распространение коронавируса, сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Как сообщил Проценко, «надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения нет». «Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Проценко сообщил, что «риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев». В связи с этим переболевшим «через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться». Если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно.

Ношение маски может предотвратить заражение коронавирусом, вакцинация – это подготовка иммунной системы ко встрече с вирусом, сказал Проценко, подчеркнув, что «вакцина – это не защита от факта инфицирования». Он заявил: «Пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий. Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице в Коммунарке, это пациенты невакцинированные».

Напомним, Проценко отметил, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусом стал совпадением целого ряда неблагоприятных факторов. «Нагрузка большая, больницы и станционеры переполнены, это же касается и отделений реанимации. Это объясняется тем, что сейчас доминирует новый штамм, который вызывает тяжелое течение болезни», – указал он.



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