 

В Китае найдена окаменелость рыбы возрастом 244 млн лет

28.10.2021, 22:48, Новости дня
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Окаменелость древней рыбы Peltoperleidus обнаружили археологи на территории Китая. По предварительным оценкам, данное существо обитало на Земле 244 миллиона лет назад.

По словам ученых, эта находка вынуждает несколько изменить хронологию земной эволюции. Дело в том, что ранее найденные окаменелости таких же рыб были моложе минимум на два миллиона лет.

Рыба невелика по размеру, но очень костистая. Длина составляла около двух с половиной сантиметра. Исследование окаменелостей таких рыб позволяет сделать вывод, что они были покрыты чешуей, хотя последняя до сих пор не сохранилась даже в окаменевшем виде. Также ученые считают, что рыба была хищной и питалась ракообразными. Ранее аналогичные окаменелости находили в Европе.



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