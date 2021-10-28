 

СК проводит проверку после инцидента с ребенком на северо-востоке Москвы

28.10.2021, 22:14, Разное
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Ребенок был на прогулке с матерью и двумя сестрами. В результате инцидента женщина и двое детей не пострадали.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи осмотрела мальчика и не обнаружила видимых телесных повреждений. Но для полного обследования он госпитализирован.

“По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка”, – сообщается на официальном сайте столичного ГУ СК.

Ведомство устанавливает полную картину произошедшего. Следователи проверят, есть ли в произошедшем признаки преступления по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После этого СК примет процессуальное решение.



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