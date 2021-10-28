Экс-заключенного, передавшего правозащитникам видео с пытками, заочно арестовали

Программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видео с пытками в саратовской ОТБ-1, заочно арестовали. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сам сидел в колонии (ч. 2 ст. 272 УК), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу саратовского управления МВД.

Районный суд Саратова вынес постановление о заочном аресте 18 октября. Савельев — житель Беларуси, саратовская полиция объявит его в международный розыск, добавили в ведомстве.

Как заявило следствие, Савельев в период с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в саратовской ОТБ-1 УФСИН России, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое «повлекло ее копирование». Потом он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ», говорят следователи.

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В начале октября правозащитный проект Владимира Осечкина Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками, полученные от Савельева. После выхода по УДО последнему удалось вынести из исправительного учреждения видеоархив с пытками заключенных. Он уехал во Францию и попросил политическое убежище. Савельева объявили в розыск в России.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала действия Савельева проявлением смелости. «Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению», — сказала она.

ФСИН уволила начальника ОТБ-1 Гаценко, его заместителя Сергея Салова, а также главу оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и руководителя отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева. Глава саратовского УФСИН Алексей Федотов после случившегося подал в отставку. СК возбудил дела о применении насилия к осужденным в регионе.

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