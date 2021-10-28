Хлеб нельзя резать на весу. Какие действия с выпечкой могут привлечь несчастье

Как известно, хлеб является для людей не просто пищей, к нему всегда было особенное отношение. Он лежит в основе питания у многих народов. Его рассматривают в качестве источника жизни и символа труда. В соответствии со славянским обычаем гостеприимства, гостям преподносят каравай с солонкой на расшитом рушнике.

Центральную роль хлеб играет и в тааком христианском таинстве, как Святое Причастие. Однако не многие знают, что с этим продуктом связан целый ряд суеверий. Хлеб нельзя выбрасывать ни в коем случае, и не только из уважения к нему. Если игнорировать это правило, ваша жизнь может измениться к худшему. Оказывается, от того, как вы относитесь к хлебу и как именно его едите, может зависеть ваше счастье.

Приметы, связанные с хлебом

Среди них называют следующие:

Если хлеб начал крошиться при нарезке, ожидайте скандала. Передавая хлеб через порог, можно потерять счастье. Если муж будет стряхивать рукой крошки со стола, жена лишится волос. Накалывая хлеб на вилку, человек теряет счастливую судьбу. Того, кто выбрасывает хлеб, ждут беды и нищета.

Рассмотрим запреты, касающиеся этого продукта.

Чего нельзя делать с хлебом

Существует множество суеверий, сулящих беды при плохом обращении с хлебом:

Запрещается есть хлеб вилкой, так как в былые времена считалось, что вилка – изобретение дьявола. Она ассоциировалась с вилами сатаны. Тому, кто нарушает данный запрет, не видать счастья в любви. К хлебу следует относиться с уважением, рассматривая его как святыню, как Божий дар. Недопустимо выбрасывать хлеб – ни крошки, ни кусочка. Этот продукт – символ достатка и жизненной силы. Неуважение к нему – это грех. Он используется в церкви во время Евхаристии, символизируя плоть Сына Божия. Нельзя есть хлеб, находясь у кого-то за спиной, как и доедать чужой кусок. В противном случае можно лишиться сил и здоровья. Не нужно есть хлеб, перешагивая через порог, иначе в вас вселятся бесы, и нечистая сила затянет вас в свои сети. Не режьте каравай на весу, чтобы не привлечь в жилище нищету. В доме начнутся ссоры, если резать хлебобулочное изделие сразу двумя ножами. Если при разрезании корка будет снизу, муж пойдет налево. Никогда не оставляйте ножик в хлебе, чтобы не наступил голод, так как хлеб – символ жизни.