 

Операторы предложили разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

28.10.2021, 22:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКомпания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни, заявили в пресс-службе компании.

«Вымпелком» является предприятием непрерывного действия и обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью», – информирует ТАСС со ссылкой на релиз.

Салонам, работающим по франшизе, компания дала поручение закрыться, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку. Собственные салоны работают в режиме «выдачи заказов», товары продаются дистанционным способом.

В компании Tele2 сообщили, что в пандемию оператор становится важным каналом передачи информации. При переходе на удаленный формат работы и учебы возрастает важность технической поддержки абонентов, заявили в компании.

В Tele2 добавили, что в ТЦ точки закрыты. Несколько салонов в Москве работают в формате «выдачи заказов».

С 30 октября по 7 ноября в РФ вводятся нерабочие дни, согласно указу президента России. За работниками сохраняют заработную плату. В некоторых регионах период нерабочих дней начался раньше из-за ситуации с коронавирусом. 



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