 

Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск

28.10.2021, 22:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году.

Как информирует РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконно.

«Люди должны сами делать свой выбор… Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <…> недоверия вы создаете», – сказал губернатор.

Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения.

В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.

Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.

В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Рон Десантис. Он попал в рейтинг издания The Hill, которое опубликовало список возможных преемников экс-президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Десантис наиболее вероятный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году.



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