 

МВД предложило снять с граждан Узбекистана требование регистрации за 15 дней

28.10.2021, 22:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГраждан Узбекистана могут освободить от необходимости регистрации в течение 15 дней с момента въезда в Россию, свидетельствует подготовленный российским МВД законопроект.

В пояснительной записке указывается, что 21 мая в Москве и 17 июня в Ташкенте РФ и Узбекистан подписали соответствующее соглашение. В целях «создания благоприятных условий» для граждан одной страны в другой предлагается освободить приезжих «от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда».

МВД указывает, что аналогичный подход применяется к гражданам Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии. В ведомстве заверили, что предложенные изменения не приведут к росту числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана. Кроме того, в МВД заявили, что предложение не повлечет снижение эффективности миграционного контроля, передает РИА «Новости».

В декабре 2020 года ведомства РФ и Узбекистана подписали документы по упрощению процедуры организованного выезда узбекских трудовых мигрантов в Россию.



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