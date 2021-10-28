Мнение: Случился сексуальный скандал в 36-й бригаде морской пехоты
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Непонятно только, в чем скандал – инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам НАТО, в том числе и вопросам гендерного разнообразия.
Такими жалобами на "неприродный шлях" успехов в евроинтеграции не достичь.
Чудесная новоть с сайта "Проектного офиса Реформ" министерства обороны Украины". http://civilian.defence-reforms.in.ua/news/dva-ukrainskih-soldata
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Источник: Colonel Cassad
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