Мнение: Случился сексуальный скандал в 36-й бригаде морской пехоты

Непонятно только, в чем скандал – инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам НАТО, в том числе и вопросам гендерного разнообразия.

Такими жалобами на "неприродный шлях" успехов в евроинтеграции не достичь.

Чудесная новоть с сайта "Проектного офиса Реформ" министерства обороны Украины". http://civilian.defence-reforms.in.ua/news/dva-ukrainskih-soldata

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