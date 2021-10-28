Ученые пояснили, зачем акулы нападают на людей

На самом деле, люди как добыча акул вовсе не интересуют, утверждают ученые. Однако в прибрежных зонах все-таки часто случаются нападения этих хищных рыб, особенно не серферов.

Проблема в том, что акулы не различают цветов, и вообще со зрением у них большая проблема. Они легко могут перепутать плавающего на доске человека с тюленем, например, который действительно считается акульим лакомством.

В Австралии ученые внимательно изучают каждый случай нападения акул на людей. К сожалению, часть из них заканчивается трагически. Но все-таки ученые уверены, что акулы совершают свои атаки на человека исключительно по ошибке. Кстати, это предположение проверено экспериментами в реальных условиях.