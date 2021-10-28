 

Найден потомок легендарного вождя индейского племени

28.10.2021, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты по палеогенетике утверждают что по анализу ДНК им удалось установить, кто является прямым потомком индейского вождя по имени Сидящий Бык, оставивший о себе след в истории Америки XIX века.

Образец генетического материала был взят из скальпа, который остался от легендарного вождя. Затем его сравнили с предоставленным образцом современного жителя Америки Эрни Лапойнта и других людей, претендовавших на право называться наследниками.

Как оказалось, родство между Эрни и Сидящим Быком самое близкое. Результат удалось получить, несмотря на то, что между этими людьми много поколений. Поэтому генетики называют свои исследования чем-то вроде научного открытия. Подробнее об это можно прочесть в журнале Science Advances.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Euronews – в Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

20.11 / Эксперт объяснил остановку строительства терминала для американского СПГ в Германии

10.05 / Мадуро поздравил россиян с Днем Победы

14.01 / Мезенцева предложила провести аудит активности членов украинской делегации в ПАСЕ

08.03 / Россию подозревают в саботировании западных вакцин, в Беларуси выпустили расследование о Лукашенко. Главное за день

21.10 / Компания Apple зарабатывает до 12 млрд долларов за счет поисковика Google

11.08 / В мире: Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

12.07 / Китай обвинил США во вторжении в акваторию островов Сиша

01.09 / Полиция Берлина объяснила видео с избитой участницей протестов

28.12 / Компания Apple предлагает фирменную защиту от краж смартфонов с витрин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика