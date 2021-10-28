Найден потомок легендарного вождя индейского племени

Специалисты по палеогенетике утверждают что по анализу ДНК им удалось установить, кто является прямым потомком индейского вождя по имени Сидящий Бык, оставивший о себе след в истории Америки XIX века.

Образец генетического материала был взят из скальпа, который остался от легендарного вождя. Затем его сравнили с предоставленным образцом современного жителя Америки Эрни Лапойнта и других людей, претендовавших на право называться наследниками.

Как оказалось, родство между Эрни и Сидящим Быком самое близкое. Результат удалось получить, несмотря на то, что между этими людьми много поколений. Поэтому генетики называют свои исследования чем-то вроде научного открытия. Подробнее об это можно прочесть в журнале Science Advances.