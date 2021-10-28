 

На Фолклендских островах обнаружены следы деятельности древнего племени

28.10.2021, 21:54, Новости дня
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Далекие от центров цивилизации Форлклендские острова, находящиеся возле крайней оконечности Южной Америки, оказывается, были населены еще в доисторические времена. Об этом сообщает автор публикации в Science Advances.

Ранее представители науки полагали, что первыми поселенцами на этом Богом забытом участке суши посреди океана были европейцы, которые открыли Фолкленды в начале семнадцатого века. Однако исследования археологов из университета штата Мэн доказали обратное.

Люди жили здесь задолго до эпохи великих географических открытий. Но что это были за племена, откуда прибыли и по каким обычаям жили, пока неизвестно. Все это предстоит узнать исследователям в процессе будущих изысканий.



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