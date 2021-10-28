Роскомнадзор обвинил «Муз-ТВ» в гей-пропаганде

Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей, в отношении редакции и редактора канала составлены административные протоколы.

«На основании данных экспертизы Роскомнадзор вынес официальное письменное предупреждение редакции Муз ТВ и учредителю телеканала о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, а также направил предписание с требованием устранить выявленные нарушения», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора.

Отмечается, что ведомство выявило в эфире телеканала во время трансляции мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света» нарушения, связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. В РФ распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции «18+» в ночное время (после 23.00 по местному времени). Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора.

В отношении редакции Муз-ТВ (юридическое лицо – ООО «Муз ТВ Операционная компания») и главного редактора (должностное лицо) Роскомнадзором были составлены административные протоколы по ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних).

Санкция статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по указанной статье рассмотрит суд.

Ранее стало известно, что протокол рассмотрит Басманный суд Москвы.

Напомним, на премии Муз-ТВ Филипп Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники заподозрили их в отношениях. «Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене. И я сегодня в свадебном наряде!» – сказал журналистам Киркоров, который был в белом костюме.

После этого экс-продюсер артистки Светланы Лободы Нателла Крапивина оставила под публикацией Манукяна комментарий: «На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки». В ответ Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвинил команду Лободы в зависти к талантливым и молодым артистам. После конфликта Крапивина сообщила о прекращении работы в шоу-бизнесе.