 

Находящийся за границей адвокат Иван Павлов заявил, что его объявили в розыск

28.10.2021, 21:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАдвокат Иван Павлов, которого обвиняют в разглашении данных по делу Ивана Сафронова и находящийся сейчас не в России, заявил, что объявлен в розыск.

«Двадцатого сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить», – цитирует юриста РИА Новости.

По словам Павлова, об объявлении в розыск он узнал от Ивана Сафронова, которому об этом сообщил следователь Александр Чабан.

Палов стал фигурантом уголовного дела за разглашение данных предварительного расследования. Ему предъявили обвинение. Адвокат сообщал о том, что это связано с делом его подзащитного, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Сам адвокат вину не признал.

В деле говорится, что юрист сообщал СМИ информацию о ходе расследования без соответствующего разрешения.

В сентябре Павлов говорил о том, что покинул территорию России, запреты, наложенные из-за уголовного дела, сделали его работу невозможной.

Палов руководил правозащитным объединением «Команда 29», которое прекратило работу. 



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