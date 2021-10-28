 

Пошла подальше! – Личное мнение

28.10.2021, 21:32, Разное
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Ксюндель Бородина, похоже, окончательно слетела от физнагрузок, и, катаясь бревном по льду, накинулась на несчастную Боню.

Боня что-то там заявила, в ответ на что Бородина закатила истерику:


Фото: Соцсети

«Мне все равно, никогда их не обсуждаю. Говорить обо мне в прямых эфирах, на интервью, постоянно лить грязь — это удел бездельников, мой — идти дальше».

Ну, и так далее.

Ксюнделю настолько всё равно, что она бежит три квартала, чтобы проорать обидчице, что её личный выбор — идти куда подальше.

Мне хочется спросить: куда уж дальше? С лобного — на лобное. И так десятилетиями. Потом на Дубровку, а оттуда — в Нахабино.

Может, под «иду дальше» Ксюндель подразумевает личное? Одного мужика там в розыск не так давно объявили, а второй и третий, заселившись в домик, долго не продержались на бородинских харчах — смылись.

Мой личный выбор — идти всё дальше. С бревна на ТНТ — бревном кататься на Первом.

И поскуливать при этом: голосуйте! А то меня выгонят. Да, пусть катаюсь я не очень, зато человек хороший!

Мне правда интересно, что в голове у Ксюнделёчка. Куда она идёт, подразумевая, что движется?

Ведь будущее её понятно во всех деталях: котов скоро заведёт и забытая всеми завернётся в плед от Куччи с Дубровки.

Впрочем, если тебя все послали, то в самом деле нужно идти. Может, она это подразумевала?

Источник: Лена Миро



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