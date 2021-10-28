Правящая партия Грузии прокомментировала недопуск в страну Гордона: хотел “создать напряжение и скандал”
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Лидер парламентской фракции “Грузинская мечта”, глава этой партии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские власти никому не позволят “ставить шоу”, пишет “Грузия Online”.
“Что касается приема или недопуска граждан определенной страны в конкретное государство, в данном случае Грузию, решение остается за соответствующими ведомствами. То же самое может случиться с гражданами Грузии в Украине, с гражданами Германии в США и так далее. Первое – это то, что мы, естественно, никому не позволим ставить здесь спектакли”, – сказал Кобахидзе.
При этом он подчеркнул, что не может объяснить, почему “конкретное ведомство” не допустило въезд в Грузию “конкретного человека”.
По мнению политика, ситуация с Гордоном не повлияет на отношения между Тбилиси и Киевом.
“Слава богу, сегодня отдохнули как Грузия, так и Украина. Из-за людей, которые пытаются сделать из этого шоу, остаются небольшие хвосты, но уверяю вас: [находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили полностью исчезнет из всех повесток после 30 октября. Таким образом, исчезнут все неудобства, которые были между Грузией и Украиной”, – считает он.
Один из лидеров “Грузинской мечты”, первый вице-спикер парламента Гия Вольский назвал Гордона “политическим союзником Саакашвили”, написало агентство Interpressnews.
“Я не думаю, что Гордон – просто журналист. Я думаю, что он политический союзник Саакашвили и приехал в Грузию не только для журналистской деятельности. Его целью были эскалация ситуации, создание напряжения, создание скандала”, – считает Вольский.
Он сказал, что ни одна страна не обязана называть причину недопуска иностранцев на свою территорию. Не допустить Гордона в Грузию были основания, убежден политик.
Interpressnews отметило, что МВД Грузии второй день не комментирует отказ во въезде Гордону и украинскому адвокату Саакашвили Евгению Грушовцу.
Днем 27 октября Гордон прибыл из Киева в Тбилиси, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка продолжалась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили.
По словам журналиста, он хотел встретиться с Саакашвили в тюрьме, о чем информировал МИД Украины.
“Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили… Грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет”, – сказал Гордон.
Организация “Репортеры без границ” призвала грузинские власти объяснить, почему журналиста не пустили в страну. “Репортеры без границ” призывают правительство Грузии прояснить причины и уважать право журналиста выполнять свои обязанности”, – сказано в ее заявлении.
Саакашвили передал из тюрьмы обращение по поводу задержания Гордона. Он назвал журналиста другом Грузии. “Грузия, некогда маяк демократии, становится хуже, чем Россия. Разразился большой международный скандал, и это черное пятно для Грузии”, – отметил экс-президент.
Контекст:
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.
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