COVID-сертификаты в “Дії” загрузили более 3,5 млн украинцев – Минцифры

“Сейчас более 3,5 млн COVID-сертификатов уже люди загрузили через мобильное приложение и портал “Дія”. Международный и внутренний считаются как один, “желтый” и бумажный также. То есть более 3,5 млн украинцев уже создали COVID-сертификаты”, – сказал Баник.

По его словам, многим из тех, кто получил вакцину, сертификаты до последнего времени не были нужны.

“Думаю, здесь самое главное то, что только недавно Украина начала входить в “красные” зоны и COVID-сертификаты стали действительно ежедневно необходимыми. Те, кто загружал их для путешествий, сделали это еще летом и в начале осени. А сейчас в связи с карантинными ограничениями обычному человеку, который не планирует путешествие за границу, все равно нужен COVID-сертификат”, – отметил Баник.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.

27 октября стало известно, что “желтый” COVID-сертификат можно сгенерировать на портале “Дія”.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2,85 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 66,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,4 млн человек.

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