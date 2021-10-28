Адвокатов родственников жертв MH17 запугивают. Это может делать Россия – СМИ

По данным портала, Национальный координатор по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности (NCTV) предполагает, что это делается со стороны России. Как стало известно изданию, NCTV предложил вовлеченным юристам принять участие в программе обеспечения безопасности.

RTL Nieuws пишет, что в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. Издание пишет, что это, вероятно, связано с правом предоставления слова родственникам жертв катастрофы в суде, вследствие чего и их адвокаты стали активнее.

Восемь членов команды юристов, которая помогала родственникам жертв катастрофы, были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом 22 сентября. Во время обширной презентации NCTV заявил, что Россия пыталась различными способами воспрепятствовать адвокатам и запугать их. Затем координатор предложил включить юристов в программу безопасности. В целом было сообщено о четырех инцидентах.

В NCTV заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Сами защитники не комментировали статью.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

Предыдущее заседание по делу MH17 состоялось 24 сентября. В сентябре в суде выступали родственники жертв катастрофы. Следующее заседание состоится 1 ноября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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