 

Мнение: О спасении Европы, неуклюжем, как всегда

28.10.2021, 21:24, Разное
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Со времён Александра «наше всё» Пушкина, каждый русский человек непоколебимо уверен, что «#Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна». В какой-то степени он, этот русский человек, даже ищет с мазохистским упорством признаки такой неблагодарности. А найдя, мрачно упивается ею и, по случаю, водкой «Онегин».

Сейчас поводов упиваться станет как минимум на один больше. Причём подкинул его европейцам другое наше всё, российский президент Владимир #Путин.

Хотя формально сейчас в Европе «праздник жизни». Природный газ на рынках #ЕС подешевел до минимума за месяц. Контракты на газ нидерландского хаба TTF с поставкой в ноябре падали до минимальных за месяц значений – 915 долл. за тысячу кубометров, хотя начинали неделю на уровнях выше 1050 долл. И случилось это чудо после указания Владимира Путина наполнить газовые хранилища.

Поручение увеличить поставки газа в Евросоюз, встретивший холодный сезон с рекордно низкими запасами голубого топлива, Владимир Путин дал в среду на совещании по освоению газовых месторождений Ямала. Он поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру «начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе» с 7 или 8 ноября, когда закончится формирование запасов на предстоящую зиму в России. Наполнение европейских хранилищ «даст возможность… снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом», заявил президент России.

О решении «повернуть вентиль» на ведущих в Европу газопроводах и наполнить полупустые хранилища «Газпрома» в ФРГ Владимир Путин объявил после того, как во вторник, в последний день Ангелы Меркель на посту канцлера, германское Минэкономики признало «Северный поток-2» «не угрожающим безопасности газоснабжения» Европы. Соответствующее заключение ведомство направило в Федеральное сетевое агенство ФРГ, которому до 8 января предстоит решить – выдавать сертификат российскому газопроводу в обход Украины или нет.

То есть, с одной стороны, #Россия своего добилась хотя бы частично: решающий шаг к сертификации газопровода сделан. С другой, осадок остался. Теперь даже последний бюргер, просто глянув на котировки газа, убедится в том, что политики были правы. #Россия действительно «шантажировала» Европу с целью добиться сертификата на «Северный поток – 2». Ибо – ну вот же оно: пока чиновники упрямились, газ был дорогой, а как только прогнулись – он подешевел вдвое. И попробуйте их переубедить!

Ну вот зачем же было действовать так неуклюже на публике? Что это, невольная ошибка или банальная глупость?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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