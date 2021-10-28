Мнение: Секретная программа «государственных пыток»?

В Саратове суд арестовал программиста и бывшего заключенного Сергея Савельева. Того самого, который передал правозащитникам видео с пытками. Арестован Савельев заочно, потому что успел покинуть Россию, добраться до Франции и попросить там политубежище.

МВД, которое вышло в суд с ходатайством об аресте Савельева, намерено объявить парня в международный розыск. Потому что, оказывается, в отношении беглеца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК. По версии следствия Савельев обвиняется в том, что, находясь в саратовской ОТБ-1 УФСИН России, «осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», которое «повлекло ее копирование». Потом он передал эту информацию третьему лицу «для распространения в СМИ».

Мне вот интересно, в полиции и прокуратуре Саратова все с головой не дружат? Или только те, кто причастен к возбуждению этого конкретного уголовного дела? Если руководствоваться логикой саратовских следаков и прокуроров, любого свидетеля по любому уголовному делу можно привлечь к уголовной ответственности. Например, по статье 137 УК, предусматривающей наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни. Потому что у любого отморозка есть частная жизнь. А если свидетель дает показания о том, что видел сам, как отморозок ограбил, убил или изнасиловав жертву, формально – это распространение информации не только о преступлении, но и о частной жизни отмрозка, потому что свидетель, к примеру, описывает, внешность преступника….

И еще один важный момент. Возбудив уголовное дело в отношении Савельева, саратовские следаки и прокуроры де-факто признали, что видеозаписи пыток – это «охраняемая законом компьютерная информация». Охраняемая! Законом! Информация! Может это были не просто пытки? может это были государственные пытки? Чуть ли не по секретной государственной программе?

Фотография отсюда

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