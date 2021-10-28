 

В Москве построят ледовый дворец “Самбо-70” по концепции Тутберидзе

28.10.2021, 21:18, Разное
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В Москве избавляются от долгостроев. Неиспользуемые земельные участки с полуразрушенными зданиями со временем превращаются в нужные объекты.

Так, в Ясеневе построят многофункциональный спортивный комплекс “Самбо-70” для занятий хоккеем и фигурным катанием. Новое здание возведут на месте 20-летнего долгостроя. Речь идет об участке площадью почти два гектара, расположенном между Новоясеневским проспектом, Ясногорской и Тарусской улицами.

После многочисленных просьб местных жителей столичные власти добились аннулирования аренды земли под долгостроем и права собственности недобросовестного инвестора на несуществующий объект.

“В 2002 году город выделил для строительства торгового центра с подземной автостоянкой территорию площадью два гектара, окруженную Новоясеневским проспектом, Ясногорской и Тарусской улицами. Однако необходимый тогда району объект так и не появился”, – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Новый ледовый дворец планируется построить до 2023 года. Здесь будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровней среди детей и взрослых. Кроме того, в спорткомплексе можно будет устраивать шоу и организовывать массовое катание на коньках для москвичей. В разработке техзадания и концепции ледового дворца принимала участие заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Кстати, к 2023 году в Москве построят свыше 30 новых спортивных объектов. Например, в Некрасовке возведут спортивный комплекс с экстрим-парком и зоной воркаут, а в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча запустят Дворец спорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового ледового дворца ЦСКА. Здание появится на Ленинградском проспекте.
А до конца 2021 года планируется закончить строительство спорткомплекса в Мневниковской пойме. Градоначальник также напомнил о развитии спортивного кластера в “Лужниках”, пространстве для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновлении конноспортивного комплекса “Битца”.



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