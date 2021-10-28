 

Противники вакцинации “напали” на РБК в соцсетях после опроса о прививках

28.10.2021, 21:18, Разное
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Опрос появился в телеграм-канале РБК 25 октября. Подписчикам предлагалось ответить на вопрос о поддержке жестких ограничений для тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса.

Пользователи популярных соцсетей и мессенджеров обратили внимание на опрос. Некоторые из них писали, что “российское общество отказалось поддерживать вакциносегрегацию”.

Руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев сообщил, что пост с опросом РБК опубликовали “звездные антипрививочники”, “специалисты по “сопротивлению новому мировому порядку” и другие.

“Нагнали кучу людей и ботов. Они “добивают РБК” (не добьют) за то, что мы — журналисты, мы задаем вопросы. Пишут тысячи одинаковых комментариев, жалуются Павлу Дурову”, – написал Канаев на своей странице в “Фейсбук”.

Журналист напомнил, что от коронавируса привиты уже сотни миллионов человек по всему миру. “Похоже, что если существует глобальный заговор для борьбы с перенаселением Земли, то на него работают одни антипрививочники”, – заключил Канаев.

За последние сутки коронавирусную инфекцию в России обнаружили у более 40 тысяч человек. Это антирекорд за все время пандемии в нашей стране.



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