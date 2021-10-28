Без пластики: как бы выглядели знаменитости, если бы старели естественно

В звездном мире время течет иначе: вне зависимости от своего возраста, селебрити всегда выглядят свежими, красивыми и молодыми. Ведь старение для многих из них – пугающая тема.

Мы решили показать вам 9 примеров того, как сейчас бы выглядели западные знаменитости, если бы старели красиво. Наверняка вас удивило фото Мадонны на превью, поверьте, дальше будет не менее интересно.

Внешность без пластики

Американская певица и богиня поп-музыки – 75-летняя Шер.

Звезда фильма “Привидение” – 58-летняя актриса Деми Мур.

67-летний актер, танцор и исполнитель песен – Джон Траволта.

Американская певица, идол молодежи нулевых – 39-летняя Бритни Спирс.

Примерно так без пластики выглядела бы американская актриса и лауреат премии “Оскар” 75-летняя Голди Хоун.

Обладательница премии Берлинского кинофестиваля и двух наград MTV 60-летняя Дэрил Ханна тоже из тех звезд, кто решил продлить молодость, прибегнув к пластике.

68-летний актер и сценарист Микки Рурк.

Актриса и кантри-певица, написавшая более 600 песен, чьи композиции 25 раз поднимались на вершину чата “Биллборд” – 75-летняя Долли Партон.

Мы не знаем, какое количество пластических операций сделали эти звезды, но уверены: полученный результат их точно радует.