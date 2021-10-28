Бюджетная одежда тоже может быть красивой: как выглядеть стильно и дорого без особых затрат (практические советы)

Женщины, которые выглядят элегантно и стильно, добиваются большего успеха. Вот почему мода на бренды и качественные вещи захватила мир. Тем не менее, одежда бюджетной ценовой категории из магазинов масс-маркета тоже может быть красивой. Если вы хотите выглядеть ослепительно, но не располагаете толстым кошельком, не отчаивайтесь. Существуют хитрости, которые позволят вам выглядеть стильно, не тратя при этом безумные средства.

Введите в гардероб элегантные юбки миди

Несмотря на то, что в наши дни подавляющее количество женщин предпочитает носить брюки и джинсы, советуем вам ввести в гардероб потрясающие юбки миди А-силуэта. Не знаете, с чего начать? Тогда подберите плиссированную модель из цветного шелка или качественного трикотажа.

Такую юбку вы сможете комбинировать с рубашками, пиджаками, сапогами на высоком каблуке и элегантными пальто из шерсти. Если вы захотите привнести в образ с юбкой немного непринужденности, вы можете сочетать ее с обувью на плоском ходу и трикотажным верхом. Дама в юбке выглядит более респектабельно по сравнению с женщиной, облаченной в джинсы или джоггеры.

Сделайте акцент на бежевую палитру

Если вы отдаете предпочтение трикотажным вещам, выбирайте изделия бежевой или песочной цветовой гаммы. Беж в повседневной жизни выглядит более дорогим и респектабельным, особенно в сочетании с одеждой в кремовых или молочных оттенках. Облачаясь в бежевое пальто прямого кроя, вы будете выглядеть лучше, чем женщина, которая надела точно такое же пальто темно-синего цвета.

Создайте базовый гардероб, в котором будут преобладать вещи бежевого цвета. Помните, что одно хорошее шерстяное платье или всего один брючный костюм дадут фору пяти разноцветным туникам из полиэстера.

Доверьтесь классическому силуэту

Погоня за трендовыми фасонами одежды с ограниченным бюджетом ставит вас в заведомо проигрышное положение. Через полгода дизайнеры придумают новые решения, и ваши тренды неизбежно попадут в категорию антитрендов.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Вот почему так важен базовый гардероб, наполненный классическими вещами лаконичного кроя. Классика никогда не потеряет своей актуальности. Вам останется лишь разбавить гардероб несколькими трендовыми вещами и наслаждаться великолепным внешним видом.

Не избегайте цветных и принтованных решений

Если изо дня в день вы будете носить вещи в одной и той же цветовой гамме, совсем скоро вы потеряете собственную индивидуальность. Поместите в гардероб как минимум один цветной пиджак, яркую водолазку или пеструю шелковую блузу.

Если вам не нравится идея ношения ярко-оранжевых, желтых или красных вещей, выбирайте их пастельные аналоги. Мятные, бледно-желтые, нежно-голубые, сиреневые или лавандовые элементы одежды потрясающе смотрятся в комбинации с одеждой базового гардероба.

Кроме того, освежить свой повседневный образ вы всегда сможете с помощью принтованных вещей: юбок, жакетов, блуз и пальто. Не бойтесь комбинировать рисунки между собой, но не забывайте об умеренности.

Не забывайте об аксессуарах

Внести немного цвета и лоска повседневному аутфиту помогут аксессуары: модные сумки, платки, ремни, головные уборы и бижутерия. Следует отметить, что в наши дни более стильно смотрится металлическое многослойное колье средней ценовой категории в сравнении со старомодной золотой цепочкой с подвеской. При составлении образа используйте одно-два крупных украшения, и вы будете выглядеть ослепительно.