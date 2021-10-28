На этот таинственный остров в Атлантике о котором все забыли, никогда не смогут попасть русские и на это есть причина

Периодически туристы слышат информацию о местах, которые не могут посетить, так как доступ туда закрыт. И речь идет не об эпидемии.

В действительности таких территорий много, но данных о них крайне мало. Это связано с тем, что власти используют их как секретные базы.

Сегодня речь пойдет об Острове Вознесения, который расположен в Атлантике. В 16 веке его открыл мореплаватель, на этом об острове забыли. Более трех сотен лет он никого не интересовал.

Дело в том, что почва там не подходит для выращивания растения, а жаркий климат не дает шансов на проживание там. Периодически эта земля использовалась в качестве места для ссылки преступников.

Во второй половине 19 века остров посетили англичане, и по сегодняшний день Остров Вознесения живет по законодательству Великобритании. Остров не входит к состав страны, но находится под ее суверенитетом. Эта полностью закрытое место, на котором базируются станции NASA и ESA, есть несколько структур военного назначения. Там расположена пара населенных пунктов, где проживает несколько тысяч человек.

До начала XXI века территория не предполагала посещений туристами. Сегодня условия несколько облегчены, но чтобы посетить остров, нужно оформить визу. Получить такой документ нужно даже подданным Великобритании.

При этом государство максимально ограничило перечень людей, которые могут попасть на Остров Вознесения. Попасть сюда точно не смогут египтяне, белорусы, украинцы, иранцы и граждане многих других стран.