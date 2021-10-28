Мнение: Шотландский детектив

85% умерших – полностью вакцинированные. Ахтунг!

А тем временем весьма интересные и даже неожиданные (для некоторых) данные поступают из Шотландии. Докладывает Вадим Гончаров:

“А что там у шотландцев?

На данный момент полностью вакцинированы 3,8 млн. человек при населении 5,4 млн. человек, т.е. более 70%.

Данные по смертности в соотношении со статусом вакцинации за последние 4 недели (взятые из абсолютно официального отчёта: “Public Health Scotland COVID-19 Statistical Report As at 25 October 2021 Publication date: 27 October 2021, p.65”, ссылка в первом комменте) на картинке.

В частности, за последнюю неделю, по которой доступны данные (9-15 октября), абсолютные цифры ковидной смертности таковы: невакцинированные – 15 чел. (11%), получившие одну дозу вакцины – 5 (3,6%) человек, полностью вакцинированные – 117 человек (85,4%)” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ, ФБ).

Для тех, кто не умеет читать таблицы (таких, как показывает практика, огромное количество): смотрим на общую смертность за 4 недели отдельно по невакцинированным (сумма по второму столбику) и вакцинированным одной или двумя дозами (сумма по 4 и 6 столбику): невакцинированные — 85, вакцинированные — 474! Почти шестикратная разница, при том, что в популяции вакцинированных больше, чем невакцинированных, чуть более чем вдвое (70% и 30%). Таким образом, вакцинация увеличивает шанс умереть от ковида примерно ВТРОЕ… Мда.

Ну, вроде, говорить не о чем – цифры абсолютно убийственные, должна быть мировая сенсация, но, естественно, ничего не будет, все СМИ, хоть шотландские, хоть мировые, всё это дружно проигнорируют – не впервой. Я, собственно, ни на что особо и не рассчитывал, просто выложил пост Вадима “для информации”…

Однако, дальше начинается детектив. В силу присущего мне перфекционизма я не смог успокоиться – решил заодно тут в ЖЖ выложить и ссылку на корневой документ шотландцев – тот, откуда, собственно, взята таблица. Гончаров пишет, что ссылка в первом комменте (как все делают в ФБ). Лезу в первый коммент, жму – окно зависает, документа нет. Пустая страница. Жму еще – тот же результат.

В общем, вы не поверите: документ по ссылке оперативно СНЕСЛИ. Прямо с сайта шотландского министерства здравоохранения (или как оно там называется). Видимо, не один Вадим Гончаров его заметил. Спросил его лично, он меланхолично ответил: “раньше с подобным уже сталкивался. Документы пропадают…” и грустный смайлик.

Правда, отдадим Вадиму должное: до того, как щупальца спрута дотянулись до Шотландии, он успел его скопировать и утащить себе в Облако. И, видимо, не он один так поступил – потому что документ слегка переписали, но он снова появился на сайте – https://publichealthscotland.scot/media/9900/21-10-27-covid19-publication_report.pdf

И таблица там сохранилась – правда, переехала на страницу 64!

Но еще до этого Вадим попросил меня убрать ссылку на его облако: он всерьез опасался, что КТО-ТО мог бы снести весь его аккаунт на Mail.ru.