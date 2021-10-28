Мнение: Возрождение Госплана на новом технологическом уровне

Правительство РФ намерено восстановить систему идентичную некоторым элементам советском Госплана, включая динамическую модель межотраслевого баланса.

По мере того как российские власти возвращаются к риторике застойного СССР, а доля государства в ВВП продолжает увеличиваться, «сдувать пыль» с советских рецептов начинают и чиновники финансово-экономического блока правительства.

План цифровой трансформации госуправления, утвержденный премьером Михиалом Мишустиным в начале недели, включает возрождение государственного планирования на новом, технологическом уровне.

Предполагается создать единую автоматизированную систему сбора и анализа данных по ключевым социально-экономическим параметрам с возможностью анализа в реальном времени.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства, в основу системы будет положена «динамическая модель межотраслевого баланса» – краегольный камень доктрины централизованного планирования, существовавшей в СССР.

Идею такой модели еще в конце XIX века высказал русский экономист Владимир Дмитриев, а на практике попытки ее реализации начались в сталинском Советском союзе 1920х. После 13 плановых пятилеток система канула в лету с упразднением Госплана СССР в мае 1991 года.

Возможности советского госпланирования были ограничены дефицитом вычислительных мощностей. Но теперь технологии больших данных и искусственного интеллекта позволяют сделать еще одну попытку.

Ключевым элементом управления экономикой СССР было планирование спроса – то есть определение за потребителей, сколько и каких товаров им потребуется в ближайшую пятилетку.

Именно это и собираются делать российские власти, одновременно «прямо влияя» на свободные цены, без которых рыночная экономика невозможна.

«Предлагается… обеспечить соотнесение в реальном времени запросов и потребностей экономических агентов в стране для снижения стоимости и повышения эффективности производства продукции, что, в свою очередь, позволит прямо повлиять на стоимость конечных товаров и таким образом повысить покупательную способность граждан», – цитирует «Коммерсант» пресс-службу правительства.

Утвержденный Мишустиным документ вызвал удивление даже среди чиновников. «Крайне странным» назвали его источники «Ъ» в федеральных ведомствах.

Некоторые из них предположили, что он написан «не перспективу», другие сказали, что причина его появления – в необходимости «закрыть поручение президента».

Владимир Путин, напомним, на прошлой неделе провозгласил конец капитализма, заявив на Валдайском форуме, что как экономическая модель он «себя исчерпал».

Миру предстоит пережить период «переустройства, который может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн которого неизвестен», сказал президент.

Идея вернуться к принципам Госплана витает в правительстве давно. Еще в 2017 году занимавший тогда пост замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин анонсировал создание Единой государственной системы контроля за производственными цепочками.

«Раньше эту функцию выполнял Госплан», – писал Никитин в колонке для «Ведомостей». Теперь же появилась возможность выйти на новый уровень с технологиями анализа больших данных.

Доктрина нового цифрового госплана удобна политически: она соответствует как растущей роли государства в экономике, так и запросу общества на советизацию.

Опрос «Левада-центра», признанного иностранным агентом Минюстом РФ, показал, что на август 2021 года 62% россиян назвали плановую экономику более правильной, чем рыночная. Этот показатель достиг максимума за все время наблюдений.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-rossii-zadumalo-vozrodit-gosplan-1030909733 – цинк

Но постойте, рыночек же должен был все порешать и отрегулировать. Это не то, чему нас учил Джеффри Сакс!

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