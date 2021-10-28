Пользователи MacBook Pro жалуются на проблему с экранным вырезом

Компания Apple, напомним, недавно представила свои ноутбуки MacBook Pro как премиальные компьютеры. Но вскоре именно на них посыпались жалобы от покупателей.

В частности, пользователи сетуют на то, что интерфейс устройства плохо оптимизирован под наличие экранного выреза. В результате стали плохо отображаться отдельные элементы в меню.

Проблем возникает несколько. В одних случаях невозможно прочитать текст, в других же не срабатывает курсор мышки. Он просто огибает вырез, не позволяя задать необходимую команду, утверждают жалобщики. Напомним, что во время презентации ноутбука именно этот вырез представители компании Apple рекламировали как настоящее техническое достижение, так как он позволил уменьшить внешние рамки на экране.