Стало известно, каким должен быть смартфон для соцсетей
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Известный российский эксперт Александр Побыванец рассказал соотечественникам, каким в наше время должен быть смартфон, чтобы пользователю было удобно и комфортно с ним общаться в социальных сетях.
По словам специалисты, главным показателем здесь является объем оперативной памяти. И если вы хотите, чтобы на страничке какой-либо соцсети нормально отображались изображения и проходил без задержек звук, то выбирайте устройство с оперативной памяти не менее 6 Гб.
Возможно, раньше удобно было и с менее мощными аппаратами, а завтра понадобятся гаджеты посильнее. Но сейчас именно такие требования, говорит специалист. А вообще, просто смотрите, не устают ли у вас глаза, советует эксперт.
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