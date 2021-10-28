Мнение: Гиперинфляция в США, политики против Гугла и немецкий бензиновый туризм

1. Глава Твиттера, одной из крупнейших американских корпораций, официально выкрикнул «король голый». США сделали ещё один шаг к гиперинфляции — ожидаемое событие начали официально обсуждать. Цитирую Кримсональтера:

https://t.me/crimsondigest/1348

Миллиардер и CEO соцсети Twitter, Джек Дорси жестоко обидел чувства экономистов, разозлил ручных журналистов администрации Байдена и вдохновил любителей крипты.

Всего одним твитом. Да, вот этим.

Джек Дорси: «Гиперинфляция всё изменит. Это [уже] происходит.» //



Скорее всего миллиардер не совсем точен в своем прогнозе/оценке/пророчестве, но от этого легче мало кому будет — «эффект Матфея» не щадит никого (это вообще одна из самых безжалостных закономерностей любой человеческой системы, и экономики в том числе).

Но есть и хорошие новости: по крайней, американская пресса уже начала готовить своих граждан к тому, что им пора бы поумерить аппетиты, а то «зажрались». Вот Washington Post пишет: «Не разглагольствуйте о нехватке персонала в магазинах и проблемах с цепочкой поставок. Попробуйте снизить ожидания.»

2. Как я и предсказывал, в США началась масштабная атака на Гугл. Корпорацию обвиняют в том, что она монополизировала рынок рекламы и грабит веб-сайты, забирая себе огромную долю от рекламы и сговариваясь с Фейсбуком:

https://www.facebook.com/samat.galimov/posts/10161378015200760

Полагаю, история повторяется очередной раз — когда корпорация становится слишком крупной, государство расчленяет её из соображений самозащиты. Просто для того, чтобы корпорация не начала скупать политиков оптом, и не подчинила тем самым государство себе. Если США справятся с вызовом, на выходе мы увидим вместо монструозного Гугла с десяток компаний поменьше, конкурирующих между собой.

3. В зоне евро инфляция уже ощутимо щипает кошельки бюргеров:

https://rg.ru/2021/10/26/nemcy-nachali-zapravliatsia-v-sosednih-stranah-iz-za-rezkogo-rosta-cen-na-benzin.html

Из-за резкого роста цен на бензин в Германии немцы едут заправляться в соседние страны – Австрию, Польшу и Чехию.

Литр бензина в Германии, по данным Euronews, стоит уже почти два евро. Это даже больше, чем в Британии, которая после Brexit столкнулась с нехваткой водителей грузовых машин и бензовозов и переживает серьезный транспортный кризис. Разница в цене топлива с соседними странами в некоторых местах достигает 50 евроцентов. По мнению немецких водителей, это вполне компенсирует более долгий путь до заграничных заправок.

Издание Bild приводит пример: “В Дрездене литр бензина стоит 1,779 евро, а в расположенном в сорока километрах от него чешском Хлумеце – 1,34 евро. Если залить полный бак, можно сэкономить 20-30 евро”. Многие при этом берут с собой канистры. Однако тут действует лимит: ввоз более одной 20-литровой канистры вяжется с дополнительными расходами – придется заплатить налог.

Местные СМИ сообщают, что такая ситуация – следствие самой высокой с 1993 года инфляции. Этой осенью в Германии взлетели цены на продукты, газ, электричество, автомобильное топливо, стройматериалы, парикмахерские услуги. По данным Федерального статистического управления, рост цен составил 4,1% по сравнению с октябрем 2020 года. К тому же еще в начале года правительство ФРГ повысило налог на выхлопы.