 

Американский дипломат подняла тост за интеграцию Украины в НАТО

28.10.2021, 20:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВременный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за евроинтеграцию страны в НАТО, и призвала оттолкнуть «фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение России».

«Давайте оттолкнем фальшивые нарративы и дестабилизирующее поведение РФ и останемся едиными и решительными в обеспечении права всех стран в Европе по определению собственных путей внешней политики и собственных альянсов. Украина однозначно выбрала свой путь – евроатлантическую интеграцию. За трансатлантическое единство в поддержку Украины!», – цитирует тост Кристины Квин пресс-служба посольства США, передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.

Страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент РФ Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных РФ обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».

Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.



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