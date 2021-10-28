 

Губернатор Московской области объяснил, почему закрыли рестораны для привитых

28.10.2021, 20:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГубернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что закрыть рестораны и сферы услуг даже для привитых граждан пришлось ради того, чтобы сбить темпы роста заболеваемости коронавирусом.

«Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным», – цитирует Воробьева РИА Новости.

Также он выразил надежду, что с 8 ноября рестораны и сферы услуг начнут работать в привычном режиме, но пропуск будет по QR-кодам. Вероятность того, что система останется даже после нерабочих дней остается высокой, сказал глава региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в РФ нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. При необходимости регионы продляют эти дни или вводят локдаун. 

В Москве и Подмосковье нерабочие дни начались раньше из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Также в этот период приостанавливают работу предприятия сферы торговли и услуг, кроме аптек и продуктовых магазинов. 



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