 

В Волгоградской области одобрили проект по оздоровлению реки Ахтуба

28.10.2021, 20:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПроект строительства комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.

Строительно-монтажные работы планируется осуществить в течение пяти лет. В составе комплекса предусмотрены водопропускное сооружение с устройством мини-гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт с расчетным расходом 100 кубометров в секунду, четыре насосных станции, предназначенные для подачи воды из реки Ахтубы в наиболее крупные ерики Волго-Ахтубинской поймы, а также водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала, сообщается на сайте администрации Волгоградской области. Мероприятие поддержано федеральным центром и включено в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

В течение двух лет специалисты АО «Институт Гидропроект» им. С.Я. Жука проводили работы по проектированию и инженерным изысканиям комплекса ГТС для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Государственный контракт, профинансированный федеральным бюджетом, был заключен в июне 2019 года. Направленные в Росприроднадзор проектные материалы получили положительное заключение экологической экспертизы. Экспертной комиссией установлено соответствие представленной документации требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. По информации облкомприроды, до конца декабря этого года должно быть получено заключение Главгосэкспертизы.

Реализуемый в Волгоградской области масштабный проект ХХI-го века по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы – уникальный, единственный за всю историю Советского Союза и России, призван решить задачи наполнения поймы даже в маловодный период и сохранения постоянного объема воды, улучшить экологическую ситуацию, создать более благоприятные условия для жизни людей не только в Волгоградской области, но и на всей Нижней Волге. Только в волгоградском регионе в ареале Волго-Ахтубинской поймы, которая играет роль регулятора состава атмосферного воздуха городов Волгограда и Волжского, проживает порядка 500 тысяч человек.

Оздоровление и восстановление экосистемы Волго-Ахтубинской поймы носит системный характер с 2014 года. 



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