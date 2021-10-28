Марафон «Зачатие» – Личное мнение
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В жизни инста-марафонщицы Блиновской скоро случится большая беда. Вот увидите.
Фото: Соцсети
Тётка заигралась в Б-га, а за это всегда прилетает.
Прилетает всем. Всегда. За всю историю человечества исключений из этого правила не было, нет и не будет.
Блиновская заявила, что у неё «однозначно есть энергия, которая благословляет бездетные пары».
С одной стороны, это очень смешно: такое чванство выглядит откровенно глупо, а над глупостью — грех не посмеяться.
С другой стороны, мы имеем дело с человеком, играющим в Того, в кого играть нельзя. Человеком, благословляющим (только вдумайтесь: благословляющим!) в своей воспалённой башке «на зачатие» женщин, которые годами безуспешно пытаются родить. Человеком, берущим с этих, наверное, уже отчаявшихся женщин деньги, чтобы потом спустить их на Собчак, Дубай и рагу из краснокнижного марала.
И вот этот человек, в моём понимании, не заслуживает того, чтобы над ним всего лишь по-доброму посмеялись, покрутив за его спиной пальцем у виска.
Это, в моих глазах, — не просто чудак-человек. Это, в моих глазах, — человек опасный.
Таких Тот, в кого играть нельзя, всегда ставит на место. Ставит жёстко. Больно. Безвозвратно.
Что пожелаете Елене Блиновской? Я — ума.
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Источник: Лена Миро
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