 

Марафон «Зачатие» – Личное мнение

28.10.2021, 20:40, Разное
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В жизни инста-марафонщицы Блиновской скоро случится большая беда. Вот увидите. 


Фото: Соцсети

Тётка заигралась в Б-га, а за это всегда прилетает.

Прилетает всем. Всегда. За всю историю человечества исключений из этого правила не было, нет и не будет.

Блиновская заявила, что у неё «однозначно есть энергия, которая благословляет бездетные пары».

С одной стороны, это очень смешно: такое чванство выглядит откровенно глупо, а над глупостью — грех не посмеяться.

  С другой стороны, мы имеем дело с человеком, играющим в Того, в кого играть нельзя. Человеком, благословляющим (только вдумайтесь: благословляющим!) в своей воспалённой башке «на зачатие» женщин, которые годами безуспешно пытаются родить. Человеком, берущим с этих, наверное, уже отчаявшихся женщин деньги, чтобы потом спустить их на Собчак, Дубай и рагу из краснокнижного марала.

И вот этот человек, в моём понимании, не заслуживает того, чтобы над ним всего лишь по-доброму посмеялись, покрутив за его спиной пальцем у виска. 

Это, в моих глазах, — не просто чудак-человек. Это, в моих глазах, — человек опасный.

Таких Тот, в кого играть нельзя, всегда ставит на место. Ставит жёстко. Больно. Безвозвратно.

Что пожелаете Елене Блиновской? Я — ума.

Источник: Лена Миро



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