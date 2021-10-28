Во Франции и ФРГ обеспокоены применением ВСУ ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе. Украина ответила

По ее словам, беспилотники используют “все стороны” конфликта, хотя Минские соглашения позволяют это исключительно миссии ОБСЕ.

К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

“Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar”, – сказал на пресс-брифинге представитель министерства иностранных дел Франции, его ответ опубликован на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что “эти события противоречат мерам по укреплению режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года”.

Украина категорически отвергает предупреждение МИД ФРГ, заявил в комментарии Bild посол в Германии Андрей Мельник. Его цитирует пресс-центр посольства Украины в Берлине.

“Украина имеет законное право на самооборону, когда собственную территорию день и ночь бомбят тяжелым российским вооружением, в результате чего погибают гражданское население и военнослужащие”, – подчеркнул Мельник.

Посол Украины призвал “немецкое правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность сложной ситуацией на временно оккупированных территориях, удвоить свои усилия в качестве посредника для созыва нормандского саммита в Берлине, о чем было договорено ранее, и поставить Москву на свое место”.

Перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя, отметил 28 октября на совместном брифинге с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook украинского МИД.

“Первое: Украина ничего не нарушала. Второе: мы соблюли необходимые процедуры коммуникации с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Третье: на месте партнеров я бы был в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где не должна была находиться. Почему, когда гаубицу подтягивают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки?” – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/5043596899001212/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

26 октября главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что использовать Bayraktar приказал Залужный “с целью принуждения врага к прекращению огня”. “Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились”, – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут “привести к дестабилизации” на линии разграничения на Донбассе.

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