 

В Минцифры объяснили, почему цифровой паспорт лучше обычного

28.10.2021, 20:38, Новости дня
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“Я всегда провожу сравнение между обычным паспортом и паспортом в “Дії”. Что происходит, если ты потерял обычный паспорт? Мошенник нашел, вклеил фотографию туда и дальше может делать с ним все, что угодно. Единственное, что может тебя спасти, – это если этот паспорт вовремя попал в реестр утраченных документов и организация, например, банк, куда его принесли, проверяет этот реестр. В противном случае ты даже не узнаешь никогда, какая дальше была жизнь у этого паспорта. Мне даже рассказывали историю о человеке, который восемь лет жил с таким паспортом просто для того, чтобы начать новую жизнь”, – сказал Баник.

По его словам, для мошенников довольно проблематично воспользоваться чужими электронными документами.

“Что происходит, если ты потерял телефон? Мошенник должен подобрать код доступа в твой телефон, далее еще код доступа в “Дію”, Face или Touch ID – и после трех неудачных попыток все документы с телефона удаляются. Тогда нужно заново авторизоваться, Bank ID и весь этот путь – он станет даже немного сложнее и безопаснее. Даже если с трех попыток мошенник подобрал пароль и идет с этим разблокированным телефоном и “Дією” туда, где можно взять кредит, там также должны сравнить его лицо, а загрузить другую фотографию в приложение нельзя, она подтягивается из демографического реестра. Далее в каждом документе в “Дії” на обороте есть QR- или штрих-код, что позволяет сформировать копию документа, но приложение даст это сделать только после той же “гимнастики для шеи” и пин-кода от “Дія.Підпис”. Ни один мошенник не сможет пройти этот шаг. Человек даже не сможет в супермаркете алкоголь или сигареты купить с твоим утерянным телефоном, потому что лицо будет отличаться. Поэтому цифровые документы – это безопаснее, чем носить бумажные с собой с риском их потерять”, – подчеркнул Баник.

Контекст:

30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении “Дія” с апреля 2020 года.

При этом Федоров заявлял, что в “Дії” не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.

23 августа закон вступил в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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