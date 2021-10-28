 

2 ноября может состояться внеочередное заседание Рады по инициативе Зеленского – спикер “Слуги народа”

28.10.2021, 20:38, Новости дня
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Заседание инициирует президент Владимир Зеленский. На нем планируют рассмотреть: 

проект постановления №6154 “О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19”;
законопроект №6121 “О внесении изменений в статью 9-2 Закона Украины “О лекарственных средствах” относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательство”;
законопроект №5873 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения”;
законопроект №5694 “О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введению электронного удостоверения ветерана”;
законопроект №4542 “О внесении изменений в Закон Украины “О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине” о приведении в соответствие с некоторыми законодательными актами”.

Также на заседании, по словам Палийчук, должны рассмотреть другие вопросы повестки, но не уточнила, какие.

Контекст:

Согласно повестке Рады, опубликованной на сайте парламента, пленарные заседания планируются 2-5 октября. Кроме того, в среду во второй половине дня запланирована работа в комитетах Рады, а в пятницу в первой – час вопросов к правительству. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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